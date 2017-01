Marion Maréchal Le Pen en meeting à Fougères et une manif anti FN en centre ville

La jeune députée du Vaucluse a tenu une réunion publique ce vendredi soir à l'espace Aumaillerie à Fougères. Une venue qui n'a pas plu à tout le monde, 200 personnes ont manifesté juste avant le meeting dans les rues de la ville.

Si Marion Maréchal Le Pen est venue à Fougères, ce n'est pas un hasard. C'est la ville de Gilles Penelle, le chef de file des élus Front national au conseil régional. Ils étaient d'ailleurs tous là, élus, représentants départementaux et militants. 600 personnes en tout se sont réunies à l'espace Aumaillerie, plein à craquer. Plusieurs dizaines de personnes n'ont pas pu rentrer, faute de place.

La salle Aumaillerie pleine à craquer pour Marion Maréchal Le Pen © Radio France - Fanny Beaurel

La réunion publique dure une heure durant laquelle Marion Maréchal Le Pen évoque les migrants qui ne sont pas les bienvenus, les exemples que sont l'élection de Donald Trump et le Brexit mais aussi les adversaires de sa tante à la présidentielle, dont Manuel Valls. La gifle qu'il a reçu cette semaine à Lamballe dans les côtes d'armor est du pain béni : " je me permets quand même de comparer cela à la gifle que Manuel Valls a infligé à la France depuis quelques années et qui est beaucoup plus douloureuse" lance à la tribune Marion Maréchal Le Pen qui incite ses militants à convaincre le plus de bretons possibles en vue de l'élection présidentielle : "Marine Le Pen n'arrivera pas à l'Elysée sans la Bretagne tant la marge de progression est importante et tant elle est possible".

Pendant ce temps, 200 manifestants anti FN

Elles ont bravé le froid mais elles ont tenu à manifester leur opposition au Front national et à la venue de Marion Maréchal Le Pen à Fougères . 200 personnes environ ont manifesté dans les rues de la ville juste avant le début de la réunion publique. Elles sont venus à l'appel de syndicats, de partis de gauche, il y avait également de nombreux fougerais qui ne veulent pas voir leur ville associée au Front national.

200 personnes ont manifesté contre le Fn dans le centre de Fougères © Radio France - Fanny Beaurel