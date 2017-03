Marion Maréchal-Le Pen fait le plein à Sens

Devant plus de 600 personnes, la députée du Vaucluse est venue soutenir la candidature de sa tante, Marine Le Pen, à l'élection présidentielle. Devant un public conquis d'avance.

Tous les sièges ont trouvé preneur dans la salle des fêtes. Ils sont plus de 600 à être venus applaudir Marion Maréchal-Le Pen. "L'ambiance est aussi bonne, voire meilleure que l'an dernier !", apprécie la benjamine de l'Assemblée nationale. Elle est en terrain conquis : aux dernières régionales, l'Yonne a voté à 37% pour le Front National.

Marion Maréchal-Le Pen a prononcé un discours très radical, centré sur ses thèmes de prédilection © Radio France - Thomas Séchier

"L'Yonne fait partie des départements que nous chérissons" (Marion Maréchal-Le Pen)

Durant 45 minutes, elle récite un discours centré sur les thèmes classiques du Front National : la lutte contre l'immigration, la sortie de l'Europe et la dénonciation des affaires à droite et à gauche.

"Elle en a une sacrée paire" (un sympathisant)

Dans la salle, les sympathisants sont conquis. "Elle est parfaite et très courageuse", "elle dit des vérités que certains se refusent à admettre", "Marion et Marine, c'est l'avenir", peut-on entendre au verre de l'amitié qui clôture le discours. Marion Maréchal-Le Pen, elle, ne boira rien : elle passe plus d'une heure à répondre aux demandes d'autographes et de selfies.

Dans la salle, beaucoup de personnes âgées, mais aussi des jeunes. "Il faut être sécuritaire. C'est dommage d'en arriver là mais c'est nécessaire", approuve une jeune femme qui ne veut pas dire son nom. Florian, 18 ans, a même séché les cours pour arriver à l'heure. "J'aime beaucoup Marion. Je l'ai déjà vue une fois, à Lyon. Sortir de l'Europe, c'est nécessaire". Daniel renchérit : "y'en a marre de ces patrons qui délocalisent en Pologne."

"Les affaires ? On s'en fout !"

Quant aux soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires FN au Parlement européen, ils sont balayés par la salle. "On s'en fout. Ca fait deux ans que Marine veut se défendre, et l'affaire sort à 2 mois élections. C'est voulu !", tonnent Daniel et Sophie, fonctionnaires territoriaux. "Et Fillon ? Et Sarkozy ? Et Macron ? Ils n'ont rien à se reprocher ?", demande un groupe de personnes âgées.

Marion Maréchal-Le Pen a donné une conférence de presse, avant le meeting. © Radio France - Thomas Séchier

Pour l'avenir, le cœur des sympathisants balance. "Marine ou Marion, je les aime tous les deux !", lance cette femme. "Marine devra bien passer la main à un moment. Marion est davantage sur la ligne de son grand-père. Et sans notre Jean-Marie [Le Pen], on n'en serait pas là !", expliquent ces trois hommes, qui votent Front National depuis 35 ans.

Le meeting n'aura même pas été gâché par le contre-rassemblement annoncé par des opposants au Front National : ils n'étaient qu'une quarantaine aux abords de la salle, et sont repartis avant l'arrivée de la députée.