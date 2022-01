Marion Maréchal songe à rejoindre Eric Zemmour : "Une trahison personnelle", juge le porte-parole du RN

Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen et ancienne députée du Vaucluse, a expliqué ce jeudi dans Le Parisien ne pas savoir si allait soutenir Éric Zemmour pour la prochaine élection présidentielle. Dans Le Figaro, elle a ajouté qu'elle "penche" pour l'ancien polémiste. Invité de Wendy Bouchard dans Ma France sur France Bleu, le porte-parole et député Rassemblement National Sébastien Chenu assure que les propos de Marion Maréchal ne correspondent pas "à ce qu'elle avait dit" et évoque "une trahison personnelle".

Sur France Bleu, Sébastien Chenu pointe du doigt les incohérences de Marion Maréchal : "Si on regarde les déclarations politiques de Marion Maréchal dernièrement, elle avait dit qu'elle soutiendrait celui qui sera en tête. Celle qui sera en tête, c'est Marine Le Pen. Depuis plusieurs mois, elle est largement en tête (dans les sondages, ndlr) devant Eric Zemmour et même devant Valérie Pécresse. Donc, politiquement, ça ne correspond pas à ce qu'elle avait dit" martèle le député. "Et donc, c'est plutôt quelque chose de très personnel" estime-t-il. Si Marion Maréchal venait à rejoindre Éric Zemmour, "c'est quelque chose qui ferait mal à Marine Le Pen".

Pour Sébastien Chenu, "il y a dans l'entourage d'Eric Zemmour, des gens qui poussent à mener un combat qui viserait juste à tuer politiquement Marine Le Pen, à se débarrasser d'elle."

Déjà plusieurs défections au RN

Depuis le début de l'année 2022, deux grandes figures du Rassemblement National ont claqué la porte du parti : les eurodéputés Gilbert Collard et Jérôme Rivière ainsi que Damien Rieu, désormais ancien conseiller politique de la candidate RN. Ils ont tous les trois rejoint les rangs d'Éric Zemmour. Sébastien Chenu estime que le candidat Reconquête a besoin de ces défections pour exister : "Il a besoin de scandales, de polémiques, de petites phrases, de conflits, de ralliements pour faire parler. Nous, on fait parler parce qu'on parle de la France et c'est probablement plus sérieux".

Le député RN demande de nouveau à ces trois anciens membres du parti de rendre leurs mandats d'élus : "Ça fait partie des choses qui donnent un peu d'élégance au combat politique mais ils n'ont pas envie de le faire". Le député assure que Marine Le Pen est habituée des coups bas : "Rien n'aura été épargné à Marine Le Pen. Depuis des années, on l'a tuée, on l'a trahie, on l'a enterrée. Des dizaines de fois. Et puis Marine Le Pen, avec sa solidité, avec sa cohérence, avec sa résilience, elle est toujours là. Elle est toujours là, à défendre des idées". Le Rassemblement National attend maintenant la position de Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du Front National a expliqué sur Twitter vouloir s'entretenir avec Marine Le Pen et Marion Maréchal : "J'exprimerai ma pensée ultérieurement quand je le jugerai utile à la clarté des débats présidentiels et législatifs à venir".