Marion Maréchal ne sera pas candidate aux législatives, confirme le coordinateur de Reconquête en Vaucluse

L'ex-députée Front National de Vaucluse, Marion Maréchal, ne sera finalement pas candidate à un nouveau mandat de députée sous l'étiquette Reconquête en juin. "Pour les raisons de sa grossesse, elle préfère renoncer", explique le coordinateur de Reconquête en Vaucluse, Bertrand de la Chesnais.

Marion Maréchal ne briguera pas un nouveau mandat de députée aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. "Et non, malheureusement, et nous le regrettons beaucoup", confirme ce lundi matin sur France Bleu Vaucluse Bertrand de la Chesnais, coordinateur du mouvement Reconquête en Vaucluse et directeur de campagne d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. "Beaucoup espéraient qu'elle vienne, malheureusement avec sa grossesse elle hésitait encore et aujourd'hui, ça y est, sa décision est prise. Nous pouvons la comprendre parce qu'effectivement une grossesse, ce n'est pas n'importe quoi dans la vie d'une femme. Et elle est sur Paris, elle s'est préparée à cette naissance là-bas", explique Bertrand de la Chesnais.

L'ancienne députée Front national de Carpentras, en 2012 et 2017, avait tenu un meeting de soutien à Éric Zemmour à Avignon quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Mais elle ne sera donc pas candidate à un nouveau mandat en Vaucluse sous la bannière de Reconquête. "Par contre, elle viendra nous soutenir tant qu'elle sera encore en forme pour pouvoir se déplacer, ce que nous espérons dans les jours qui viennent", assure Bertrand de la Chesnais.

"Un candidat fantastique" dans la 2e circonscription

Bertrand de la Chesnais confirme par ailleurs que le parti Reconquête présentera une candidature dans chacune des cinq circonscriptions de Vaucluse. Ophélie Nau sera candidate sur la première circonscription (Avignon), Christian Montagard dans la troisième circonscription (Carpentras-Sud) et Catherine Chavrier dans la cinquième circonscription (Carpentras-Nord, Pertuis, Sault).

Deux circonscriptions sont encore en attente de leurs candidats. "Ça a pris beaucoup de temps, et surtout en Vaucluse, parce que nous avons essayé de maintenir le dialogue avec le Rassemblement national le plus longtemps possible. Et nous avons encore eu des discussions avec Jacques Bompard pour avoir le bon candidat qui convienne à Jacques Bompard et au mouvement Reconquête sur la 4e circonscription", dans le Haut-Vaucluse, détaille Bertrand de la Chesnais. Quant à la deuxième circonscription, celle de Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue, il promet "un bon candidat qui va être fantastique". Mais il refuse d'en dire davantage. "Ça sera une petite surprise, je lui laisse la primeur de l'annoncer lui-même".