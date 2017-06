Marisol Touraine en ballotage favorable dans la troisième circonscription d'Indre et Loire

Dans la troisième circonscription d'Indre et Loire, Marisol Touraine est en tête à l'issu du premier tour des élections législatives. L'ancienne ministre de la santé de François Hollande affrontera Sophie Auconie (Les Républicains - UDI) au second tour.

Dans la troisième circonscription Marisol Touraine est en tête. La candidate, ex-ministre de François Hollande a réuni 28,54% des suffrages. Elle affrontera au second tour Sophie Auconie (Les Républicains - UDI) qui a fédérée 20,02% d’électeurs.

Les autres candidats ne sont pas qualifiés. Sylvie Adolphe (La France Insoumise) a réuni 13,70% des voix juste devant Marc Angenault, le maire de Loches a 10,81% puis la candidate du Front National Eva Kukulski 7,62%.

Pour le second tour, Marisol Touraine espère ramener aux urnes les indécis, ceux qui ne sont pas venu voter hier.

Je vais me battre chaque jours pour convaincre les tourangeaux de se déplacer et d'aller voter".

La candidate espère profiter de l'effet "La République en Marche" et rassembler les macronistes tout comme Sophie Auconie. La candidate de droite et du centre ramène Marisol Touraine a son bilan de ministre.

Quand je regarde la situation de notre ruralité, la situation de la ville de Saint Pierre des Corps, la situation touristique de la vallée de l'Indre je me dis qu'en tant que ministre on aurait pu donner un peu plus de soi pour une meilleure réussite".