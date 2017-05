Marlène Schiappa au gouvernement: la fulgurante ascension d'une Mancelle, spécialiste de l'égalité

La jeune femme de 34 ans travaille sur les questions de l'égalité femmes-hommes depuis une dizaine d’années. Elle était la responsable de ce dossier dans l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron. C’est aussi la délégation dont elle a la charge depuis trois ans au Mans, où elle est maire-adjointe.

Une ascension très rapide. La carrière politique de Marlène Schiappa débute il y a un peu plus de trois ans, le jour où, peu de temps après son installation au Mans, elle est présentée au Maire. Jean-Claude Boulard lui propose une place sur sa liste d’union de la gauche pour les municipales. Elle y figure en quatorzième position. Ce qui ne l'empêche pas de devenir, quelques mois plus tard, maire-adjointe chargée de l'égalité. En 2015 elle se présente sous les couleurs de "La gauche unie" aux élections départementales dans l'un des cantons du Mans. Mais elle est battue. Un an plus tard, la jeune femme de 34 ans devient conseillère de la ministre des familles et des droits des femmes. Courte mission de trois mois, pendant laquelle, elle participe, notamment, à la rédaction de ses discours.

Aux côtés d'Emmanuel Macron depuis le début

Marlène Shiappa rejoint Emmanuel Macron avant même qu'il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Elle fait partie de sa garde rapprochée : référente du mouvement « En Marche en Sarthe », responsable nationale du pôle "égalité femmes-hommes" et membre de la commission d'investitures pour les législatives. Elle aussi chargée de l'introduction d'au moins quatre grands meetings de campagne du candidat Macron, dont bien sûr, celui du Mans début octobre. La possible entrée de Marlène Schiappa au gouvernement circulait depuis plusieurs semaines, même si l'élue s'est toujours montrée très discrète sur le sujet. Au soir du second tour de la présidentielle, la jeune femme a fêté brièvement la victoire d'Emmanuel Macron au Mans, avant de rejoindre Paris et le rassemblement organisé au Louvre.

L’égalité femmes-hommes, son grand combat

"Lobbyiste des mères actives" : c'est ainsi que Marlène Schiappa définit l'action menée au sein de Maman travaille, l'association qu'elle a fondée en 2006. Le réseau milite notamment auprès des chefs d'entreprise pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, et pour l'égalité salariale. Marlène Schiappa a par exemple porté pendant la campagne le "congé maternité unique", avec des droits identiques pour les salariées et les indépendantes. Elle est aussi à l'origine du "pacte transparence", par lequel les maires s'engagent à rendre publics les critères d'attribution de places en crèches ; le dispositif existe déjà à Paris, à Bordeaux et bien sûr au Mans, où Marlène Schiappa est adjointe au maire depuis 2014.

Parmi les multiples combats de cette jeune femme de 34 ans, on trouve encore la lutte contre "la culture du viol" : c'était le thème du dernier ouvrage qu'elle a publié en début d'année. Dans cet essai, elle explique comment notre société fait encore souvent porter la responsabilité sur les victimes (elle portait une jupe, elle avait bu...) et trouve des circonstances atténuantes aux agresseurs.