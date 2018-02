La secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes était en Gironde ce lundi, à Pessac, et sur le Bassin d'Arachon. Elle a rencontré de nombreuses associations défendant les droits des femmes. Et a répondu à leurs inquiétudes concernant les moyens.

La Maison de Simone est une association qui accueille dans des appartements de Pessac, des femmes, et leurs enfants, victimes des violences de leurs conjoints. C'est cette structure que Marlène Schiappa a décidé de visiter lors de son déplacement en Gironde.

La secrétaire d'Etat a pris le temps, pendant plus d'une heure, de rencontrer la direction, mais aussi trois pensionnaires ou ex-pensionnaires de cet établissement. Comme Mélissa (le prénom a été modifié). En 2011, après que son mari ait levé une fois la main sur elle, elle décide de le quitter. Et de s’installer, avec on fils à l'hôtel quelques nuits. Avant d'arriver à La Maison de Simone. "En venant , je savais que mon conjoint n'allait pas me retrouver. L'association m'a apporté un confort physique et psychologique". Elle y restera huit mois. Et aujourd'hui, "elle n'a plus peur". Et va ouvrir son cabinet d'infirmière libérale.

La secrétaire d'Etat avait répondu à l'invitation de Bérangère Couillard (à gauche) députée de la 7e circonscription de Gironde (Pessac, Gradignan, Canéjan et Cestas © Radio France - Thomas Coignac

Pour d'autres, la situation était encore plus difficile. Isabelle par exemple, souhaitait quitter le domicile conjugal et son mari violent. Mais, faute de place, elle a dû rester un an avec lui, avant d'arriver à La Maison de Simone. Parce qu'aujourd'hui, la structure, qui peut accueillir six personnes, n'est en capacité de proposer une solution d'hébergement qu'à une femme sur cinq. "Il y a un manque de moyens et de places, explique Céline Lafue, la directrice adjointe. Et cela ne concerne pas seulement notre association".

Les associations ont raison de réclamer plus de moyens, dit Marlène Schiappa

C'est d'ailleurs ce qu'elle a indiqué pendant son entretien avec Marlène Schiappa. Qui en réponse assure "qu'il n'y a jamais eu autant d'argent voté contre les violences faites aux femmes. Le budget, aujourd'hui, est de près de _30 millions, contre 22 sous le quinquennat précédent_. Mais les associations ont raison de réclamer plus de moyens, ce sont elles qui sauvent des vies".

Pour autant, il n'y a pas eu d'annonces lors de ce déplacement. Pas de budget débloqué pour davantage de place réservées aux femmes victimes de leur conjoint. Parce qu'elle sont aujourd’hui très insuffisantes en Gironde. Outre la Maison de Simone, d'autres associations comme l'Apafed (Association pour l'accueil des femmes en difficulté), et Solidarité femmes Bassin proposent des solutions d'hébergement. S'il n’existe pas de décompte officiel, on estime que ces structures peuvent accueillir moins de 50 femmes en difficulté dans notre département.