Marlène Schiappa en Sarthe vendredi à la rencontre de gilets jaunes méfiants

Sarthe, France

Elle va aller à la rencontre les gilets jaunes : la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, sera en Sarthe ce vendredi. Elle qui est toujours conseillère municipale au Mans entend ainsi nouer le dialogue avec les manifestants du département. Ces derniers se montrent pourtant méfiants : déçus par le discours d'Emmanuel Macron, ils craignent d'en avoir une deuxième version avec la secrétaire d'Etat.

Une visite trop tardive

Douze jours après le début du mouvement, la venue de Marlène Schiappa ne fait ni chaud ni froid à la plupart des gilets jaunes d'Ecommoy, qui filtrent non stop la circulation devant l'Hyper U depuis le 17 novembre. "Si elle vient, c'est qu'elle se sent peut-être concernée, avance Gwendoline. On ne sait pas ce qu'elle peut penser de nous".

Pour les autres comme Pascal, une question revient : "Pourquoi ne se déplace-t-elle que maintenant ?" Car le constat est partagé confirme Isabelle, "il est très tard pour qu'elle intervienne, il fallait qu'elle vienne avant si elle est de la Sarthe !". Tous attendaient beaucoup du discours d'Emmanuel Macron. Maxime estime qu'il n'y aura pas de grands changements dans le dialogue avec Marlène Schiappa :

Si c'est pour dire pareil qu'Emmanuel Macron, il vaut mieux qu'elle reste dans son bureau, ça ne sert à rien.

Aller sur le terrain, un impératif

On ignore ce mercredi les conditions dans lesquelles va se dérouler la rencontre et qui parmi les gilets jaunes sera reçu. Plusieurs membres très impliqués dans le mouvement dans l'agglomération du Mans, à Ecommoy, Montabon ou encore Noyen-sur-Sarthe, et qui sont en relation avec la préfecture ou des élus, n'en ont pour l'heure pas entendu parler.

À Ecommoy, les manifestants refusent d'ailleurs catégoriquement l'idée d'un rendez-vous en préfecture ou en mairie. "Que Marlène Schiappa mette un gilet jaune et qu'elle vienne nous rencontrer, ici, sur le point de blocage", lance Maxime. "Il faut qu'elle soit sur le terrain pour qu'elle puisse remonter les meilleures informations", renchérit Gwendoline :

Ce n'est pas en allant à la préfecture poser quelques questions qu'elle comprendra notre détresse, et la façon dont les automobilistes et les commerçants du coin nous soutiennent.

Au niveau du filtrage, plusieurs camions et voitures continuent de klaxonner à leur niveau. "Ce n'est pas dans une salle à la mairie du Mans qu'elle verra ça", conclut Gwendoline.