Marlène Schiappa en visite à Deauville et Villers-sur-Mer sur le thème de la sécurité

CRS, policiers, gendarmes, réservistes, Marlène Schiappa est venue s'entretenir avec celles et ceux qui assurent la sécurité des touristes cet été sur le littoral français : "je suis là pour soutenir les forces de l'ordre et voir comment elles collaborent ensemble pour protéger les citoyens" a expliqué la Ministre.

A Villers-sur-Mer, par exemple, quatre CRS et cing gendarmes réservistes sont en renfort cet été. Une présence indispensable alors que la population est multipliée par dix durant l'été. Et en plus de la sécurité, les forces de l'ordre s'assurent en cette période de coronavirus à ce que les règles de distanciation sociale soient respectées, sur les marchés notamment.

A la rencontre des gendarmes à Villers sur Mer © Radio France - Victorien Willaume

Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, profite également de ce déplacement pour échanger avec les policiers et gendarmes qui traitent au quotidien les dossiers de violences conjugales et familiales. Une réunion qui se tient à huis clos. (plus d'informations sur ce déplacement dans la journée).