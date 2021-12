Marlène Schiappa en visite au marché de noël de Reims pour s'assurer du dispositif de sécurité

Aux côtés maire de Reims, Arnaud Robinet, Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, a visité le marché de noël ce samedi soir à Reims.

Elle est arrivée vers 18 heures et est repartie trois quarts d'heure plus tard, après des échanges avec les commerçants, les passants mais surtout les forces de l'ordre. La ministre venait, en effet, s'assurer de la bonne mise en place du dispositif sanitaire.

On est des citoyens comme les autres donc je suis aussi soumise au pass sanitaire, au port du masque, au gel hydroalcoolique et à la vaccination" -- Marlène Schiappa

Avant d'entrer dans l'enceinte du marché, sur le parvis de la cathédrale, la Ministre a d'abord présenté son pass sanitaire. " On est des citoyens comme les autres donc je suis aussi soumise au pass sanitaire, au port du masque, au gel hydroalcoolique et à la vaccination. J'ai d'ailleurs fait ma dose de rappel hier et je suis heureuse de ne pas avoir d'effets secondaires pour être présente ici à Reims", a déclaré Marlène Schiappa, après son entrée sur le marché.

La visite de la Ministre intervient deux jours avant le conseil de défense sanitaire, qui doit se tenir à l'Elysée. "Nous verrons lundi ce qui est décidé, en tout cas nous nous sommes ici à Reims au marché de noël, qui perdure tout le week-end et au delà et je crois qu'on est dans une période où l'esprit de noël est fondamental pour nous retrouver."

Une visite aussi tournée vers les forces de l'ordre

Au-delà du protocole sanitaire, Marlène Schiappa a également échanger avec les forces de l'ordre autour de la sécurité du marché de noël. Elle s'est entretenue avec la police municipale et nationale, ainsi qu'avec les militaires de l'opération sentinelle.

Mais Marlène Schiappa a souhaité rester rassurante. " Il n'y a pas de risque sécuritaire particulier à Reims par rapport d'autres endroits mais avec le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous sommes toujours vigilants. (...) 37 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année (...) et c'est pour ça que cette mobilisation des forces de l'ordre est fondamentale."

La ministre a bu un chocolat chaud sur le marché de noël de Reims © Radio France - Anna Huot

Pendant sa visite, la Ministre a également discuté avec les passants et les commerçants.