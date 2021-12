Une nouvelle visite ministérielle à Dijon ce lundi 13 décembre 2021 : Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté vient présider la CLIR, la Cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Elle est notre invitée de 7H39 à 7H45.

Marlène Schiappa en visite à Dijon ce lundi et invitée de France Bleu Bourgogne

Marlène Schiappa est à Dijon ce lundi 13 décembre 2021. La ministre déléguée à la citoyenneté vient à Dijon pour présider la CLIR, la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire.

A quoi servent ces cellules qui ont vu le jour en 2019 ? Comment sont-elles composées ? Quelles sont leurs missions et leurs résultats en Côte-d'Or, on va poser toutes ces questions à Marlène Schiappa invitée ce matin de France Bleu Bourgogne entre 7h39 et 7H45.