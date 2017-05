Marlène Schiappa : l'égalité femmes-hommes, "c'est la grande cause du quinquennat"

A 34 ans, l'élue mancelle Marlène Schiappa est la nouvelle secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femme et les hommes. Elle défendra ce qui est l'une des grandes causes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Interview.

Marlène Schiappa devient à 34 ans secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes. Adjointe au maire du Mans depuis 2014, elle a fondé l'association Maman travaille en 2006. C'est une spécialiste du sujet.

Votre première réaction, à l'annonce de votre nomination ? Êtes-vous fière ?

Non, pas du tout, honnêtement. Enfin, peut-être qu'en me réveillant ce jeudi matin, je vais me dire 'ah, tiens'. Mais là, pas du tout. Je ne suis pas dans le titre, la fierté, je suis vraiment dans le travail, ce que je peux faire. J'ai hâte de voir les associations qui m'ont contactée et avec qui je vais pouvoir commencer à travailler. J'ai hâte de savoir quand je vais installer mon cabinet, travailler avec le Premier ministre sur ces questions et je n'en fais pas du tout une question de fierté personnelle.

Secrétaire d'Etat a 34 ans, c'est une carrière très rapide en politique !

Ce n'est pas une carrière et ce n'est pas très rapide non plus ! J'ai créé une association il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai publié une quinzaine de livres, plus de mille notes d'analyse sur le sujet. Je suis élue locale aussi depuis quatre ans.

Je ne trouve pas ça particulièrement rapide. Cela fait des années que je suis complètement impliquée sur ces sujets.

Je ne le pense pas du tout en terme de carrière, je le pense en terme de "où est ce que je peux porter ces questions". Je l'ai fait en tant qu'auteure, en tant que conférencière, romancière, en tant qu'élue locale, en tant que présidente d'association, auprès d'Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle. Maintenant, c'est la continuité de le faire pour faire exister son programme dans son gouvernement.

Allez-vous quitter Le Mans ?

J'habite au Mans, mes enfants vont à l'école au Mans. Pour l'instant, je reste au Mans. Après, j'imagine que je devrai rester dormir à Paris fréquemment mais je pense qu'il est possible d'être ministre et d'habiter au Mans. Stéphane Le Foll nous l'a prouvé.

Quelle mesure vous tient particulièrement à cœur ?

Si vous parlez de mesures législatives, l'idée, c'est par exemple de travailler sur l'harmonisation du congé maternité. Actuellement, il est différent, selon que l'on est entrepreneuse, salariée, pigiste, intermittente du spectacle, autoentrepreneuse. L'idée c'est de protéger les femmes avant de protéger les statuts et de faire en sorte qu'il y ait un congé maternité unique aligné sur le statut le plus avantageux.

Pourquoi votre poste est-il rattaché directement au Premier ministre ?

C'est la grande cause du quinquennat. C'est pour ça que ce secrétariat d'Etat est rattaché à Matignon, parce que l'idée, c'est que le Premier ministre puisse donner des feuilles de route, thème par thème pour leur donner des objectifs à atteindre.