Marlène Schiappa, l'hyperactive élue du Mans, au premier gouvernement de l’ère Macron ?

Marlène Schiappa, élue municipale au Mans, fait partie de ceux dont le nom revient avec insistance pour les potentiels "ministrables". A 34 ans, elle semble promise à porter la grande cause du quinquennat, l’égalité femme-homme, un sujet sur lequel elle travaille depuis dix ans.

Depuis avril 2016, Marlène Schiappa est « En marche ». Elle a rencontré Emmanuel Macron pour la première fois quelques mois avant, lorsqu’elle voulait le convaincre d’attribuer le label French Tech au Mans. Depuis, on l’a vue partout : en ouverture du meeting de Lyon en février, dans le public du grand débat des 11 candidats avant le premier tour, et en portrait pleine page dans la presse nationale. Pendant cette campagne inédite, elle s’est rapidement imposée comme l’un des piliers de la galaxie Macron dans l’Ouest. Une ascension fulgurante, à l’image de son parcours politique au Mans.

Emmanuel Macron lors de sa visite au Mans le 11 octobre 2016, avec Marlène Schiappa et le sénateur-maire PS de la ville, Jean-Claude Boulard © Radio France - Ruddy Guilmin

« La blogueuse »

On se souvient de sa première interview dans les studios de France Bleu Maine : elle était arrivée tout juste à l’heure, les cheveux mouillés et un peu essoufflée, smartphone à la main. Avant de s’installer derrière le micro et de dérouler, avec précision et maîtrise, sa vision des enjeux de l’égalité femme-homme, le combat de l’association « Maman travaille » qu’elle a fondée et préside. C’était en décembre 2013, peu de temps après son déménagement de Levallois-Perret au Mans, on l’appelait encore « la blogueuse ». Personne n’aurait pensé alors que trois mois plus tard, elle serait élue en bonne place sur la liste du maire PS du Mans Jean-Claude Boulard, et bombardée adjointe à l’égalité.

Omniprésente

Quatre ans plus tard, la voilà devenue incontournable dans le paysage politique sarthois. D’aucuns diront inévitable, lui reprochant pêle-mêle son usage intensif des réseaux sociaux, son aisance face aux médias et sa capacité à passer sans complexe d’un tweet sur Beyonce au discours d’ouverture du congrès de la Ligue des droits de l’homme. « Slasheuse », comme on dit dans la génération Macron pour définir ce nouveau rapport au travail qui amène à concilier plusieurs activités, entrepreneuse/mère/élue/écrivain (Marlène Schiappa est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont un essai remarqué sur la culture du viol).

Emmanuel Macron montre que la vie politique n'est pas réservée à qui que ce soit" - Marlène Schiappa

A son échelle, le parcours étonnant de cette jeune femme de 34 ans rappelle celui du candidat qu’elle a soutenu dans cette présidentielle. Au soir du second tour, au Mans, Marlène Schiappa saluait ainsi la victoire d'Emmanuel Macron : "Il montre que la vie politique n'est pas réservée à qui que ce soit, et que même des gens dits ‘de la société civile’ peuvent renouveler les codes".