Marlène Schiappa : la voix de la Corse au gouvernement

La Secrétaire D’État à l'égalité entre les femmes et les hommes est en Corse. Après Ajaccio ce jeudi, Marlène Schiappa, rencontre ce vendredi à Bastia les responsables du Centre d'information aux droits des femmes. La ministre est également venue soutenir les candidats LREM aux législatives.

A deux jours du premier tour de scrutin et après Ajaccio ce jeudi aux côtés de Maria Guidicelli et Jean-Charles Orsucci, la ministre doit porter main forte ce vendredi à François Orlandi et Francis Giudici, candidats "La République en Marche" aux législatives. Invitée de la rédaction sur notre antenne, ce vendredi matin, Marlène Schiappa, originaire de l’île, a insisté sur la nécessité de régionaliser les politiques publiques pour l'égalité hommes-femmes en entreprises et plus généralement dans la société. Elle a aussi dit vouloir "être la porte d'entrée du dialogue entre la Corse et le Gouvernement."

Honorée de conclure le meeting de l'exceptionnelle Maria Giudicelli #LREM en #Corse avec JC Orsucci le Maire de Bonifacio @enmarchefr pic.twitter.com/hfcVOhH6o4 — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) June 8, 2017

Marlène Schiappa en visite à la biscuiterie d'Afa aux côtés d'Alfred Fenech, dirigeant de l'entreprise. © Radio France - Olivier Castel

La voix de la Corse

« L’idée est de décliner en Corse, avec toutes les spécificités qu’à la Corse et que nous connaissons tous les plans qui seront faits au niveau national. Pour ça je pense qu’il faut commencer par beaucoup écouter ce que disent les Corses. Moi je suis Corse de la diaspora comme on dit mais je n’ai pas la prétention de savoir ce que vivent les gens ici sur l’île. Je suis venue les écouter et savoir quels sont leurs besoins et demandes en termes d’égalité professionnelle et d’insertion des femmes sur le marché du travail. »

La place de la femme en Corse

« La Corse est une des régions de France où il y le moins d’agressions sexistes ou sexuelles sur la voie publique, je pense que culturellement il y a une place des femmes qui est plutôt respectée. Maintenant il ne faut pas se voiler la face, il existe des violences intrafamiliales, conjugales, etc…et c’est pour ça que le tissu associatif doit être soutenu et densifié pour que toutes les femmes puissent être en sécurité physiquement et psychologiquement. »