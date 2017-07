Marne : Charles de Courson confirmé dans son mandat de député de la 5ième circonscription

Le député UDI Charles de Courson était serein. Il avait raison. Le conseil constitutionnel vient de rejeter un recours déposé contre les scrutins des 11 et 18 juin .

Charles de Courson reste donc bien le député élu de la 5 ième circonscription de la Marne. Le recours déposé le 28 juin 2017 tendait à dénoncer des irrégularités dans l' affichage électoral du candidat arrivé en deuxième position au premier tour de scrutin. 240 voix séparaient le deuxième et le troisième candidat à l'issue du premier tour. 8329 voix pour le candidat du Front National Thomas Laval et 8089 pour Bertrand Trepo de La République en marche. Ces irrégularités et à supposer qu'elles soient établies a dit le conseil constitutionnel, ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

L'élection de Charles de Courson ne peut être contestée. Le député a désormais 30 jours pour se conformer à la règle de non cumul des mandats.