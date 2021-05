Marne : la gauche et les écologistes unis sous la bannière du "printemps marnais" pour les départementales

C’est une alliance qualifiée d’"historique" dans la Marne. Pour la première fois, la gauche et les écologistes s’unissent en vue des élections départementales, les 20 et 27 juin prochain. Huit partis et mouvements politiques ont décidé de fonder le "printemps marnais". On retrouve Europe écologie les verts, Générations, le parti socialiste, Place publique, la France insoumise, le parti communiste, Ensemble ou encore la Gauche républicaine et socialiste.

"Cette alliance est née d’une volonté commune, suite aux dernières élections municipales qui ont été catastrophiques. Nous avons pris pleinement conscience des erreurs de cette division mortifère pour la gauche et les écologistes", dit Rudy Namur, conseiller départemental socialiste dans la Marne. Aux municipales de 2020, il y avait par exemple cinq listes de gauche à Reims.

"Le résultat est là, sur une vingtaine de cantons nous avons réussi à avoir ce label printemps marnais à l’échelle du territoire", poursuit Rudy Namur. Aux élections départementales, les électeurs seront appelés à voter pour des binômes.