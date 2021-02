Marseille : Benoît Payan veut vendre le stade Orange Vélodrome

Il avait déjà dit que la vente du stade Vélodrome pourrait être une piste sérieuse pour renflouer les caisses de la ville de Marseille, très endettée, cette fois le maire l'annonce clairement. Dans un live diffusé sur sa page Facebook ce mercredi soir Benoît Payan confirme son intention :"Le stade, je veux le vendre parce qu'il me coûte trop d'argent. Je veux le vendre car il est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n'est plus possible. »

Une annonce après avoir fait état de la situation financière de la ville de Marseille. La ville est endettée (1,54 milliards d'euros), "il n'y a plus d'argent dans les caisses" a dit le maire qui a annoncé vouloir faire fin aux dépenses "bling-bling".

Le maire qui annonce également dans cette vidéo, vouloir aussi frapper au porte-monnaie des élus absents au conseil municipal ou en commission verront leurs indemnités baisser de 15%.