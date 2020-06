Marseille : des assesseurs du premier tour témoignent de faits inhabituels dans les bureaux de vote

Les langues se délient à Marseille, après que la justice a ouvert une enquête pour suspicion de fraude aux procurations chez Les Républicains. Plusieurs assesseurs ont décidé de témoigner de faits peu habituels qui se sont déroulés dans les bureaux de vote marseillais durant le premier tour des élections municipales. La candidate du parti et présidente de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence Martine Vassal est donc dans la tourmente à deux semaines du second tour.

Beaucoup de ces personnes ne connaissaient visiblement pas la personne pour laquelle ils votaient

Lors du premier tour le 15 mars dernier, plusieurs assesseurs marseillais disent avoir remarqué des événements pouvant poser question. "95%, ou 98% des procurations provenait de personnes âgées issues d'un même Ehpad. En état de faiblesse pour la plupart d'entre elles." confie Cécile Vignes, candidate divers droite à l'élection municipale de Marseille sur le 11e et 12e arrondissement. Elle était assesseur dans ce même arrondissement. "Une cinquantaine de personnes, qui ne votaient pas dans ce bureau de vote, se sont présentées chacune avec une procuration et j'ai reconnu des militants et des personnes qui ont des responsabilités au sein du parti LR de madame Vassal. On n'a pas eu le temps d'échanger mais ce qui est étonnant c'est que beaucoup de ces personnes ne connaissait visiblement pas la personne pour laquelle ils votaient, puisqu'ils cherchaient le nom de la personne sur leur téléphone ou sur un papier. J'ai été assesseur plusieurs fois, comme les assesseurs qui étaient avec moi, et personne n'avait jamais vu ça."

On a vu arriver des procurations photocopiées

Hervé La Scala était assesseur dans un autre bureau de vote du 12e arrondissement : "On a vu arriver des procurations photocopiées, on nous a expliqué que c'était dû au bug informatique de la veille. Ce qui est surprenant, car pour que les procurations soient validées par un commissariat de police il faut compter 48h voir 72h avant le premier tour. Ensuite il y a eu un incident devant le bureau de vote : deux personnes se sont affrontées car certaines personnes devant le bureau distribuaient des bulletins de vote en faveur de Martine Vassal. Ce qui a déclenché la colère d'un des candidats du secteur."