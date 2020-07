Marseille : la ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon prend des engagements rue d'Aubagne

La ministre du logement était à Marseille ce jeudi. Après une rencontre avec les différents collectifs créés après l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne, Emmanuelle Wargon s'est rendue sur place, au pied des immeubles effondrés.

_"Ma priorité est d’abord d'_accompagner toutes les personnes qui sont évacuées pour des raisons d'arrêtés de péril et de leur permettre d'avoir de nouveau un accès au logement." a déclaré la ministre. "Et après, avec la maire de Marseille, de développer plus de logements abordables, logements sociaux en particulier, pour que tous les Marseillais qui sont mal logés puissent avoir accès au logement."

On investit dans la réhabilitation d'immeubles en mauvais état

Emmanuelle Wargon assure également que l'Etat prendra part aux travaux : "On investit massivement. On investit dans la réhabilitation d'immeubles en mauvais état. Là on en a vu un au 74 rue d'Aubagne qui est frappé d'un arrêté de péril : l'Etat finance la rénovation à 100%. On investit aussi dans une très grosse opération qui va porter sur 10 000 logements. Donc on met les moyens, pour qu'on puisse faire face à ce sujet, qui en fait, avait été relativement peu traité dans la période précédente et qu'on prend à bras le corps."

La ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon a été interpellée par des riverains, rue d'Aubagne, qui dénoncent un manque d'informations et une insécurité dans cette rue "laissée à l'abandon" selon eux. © Radio France - Elisa Montagnat

À Marseille 4 500 personnes ont été évacuées suite à des arrêtés de péril. Environ 3 000 ont été relogées de façon définitive, 1 000 sont relogées dans des logements temporaires, et environ 500 personnes dorment à l’hôtel. Ces 500 personnes ne sont pas à l’hôtel depuis l'effondrement, mais chaque mois il y a de nouveaux arrêtés de péril, et chaque mois environ une centaine de nouvelles familles ont besoin d'être relogées.