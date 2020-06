Marseille : perquisition au local de campagne de Martine Vassal pour des soupçons de fraude aux procurations

La polémique enfle ce samedi. Une perquisition a eu lieu dans la matinée au local de campagne de la candidate Les Républicains à Marseille Martine Vassal, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur un possible trafic autour du vote par procuration. Une enquête ouverte vendredi soir pour tenter de caractériser de possibles "manœuvres frauduleuses" en vue d'établir ces procurations d'électeurs, ainsi que pour "faux et usage de faux", a déclaré à l'AFP la procureur de Marseille Dominique Laurens.

Selon une enquête de France 2 diffusée vendredi, une candidate investie par Les Républicains de Marseille a proposé par téléphone aux habitants de son secteur de se charger d'établir une procuration aux élections municipales sans se déplacer au commissariat, ce qui est totalement illégal. Pour voter par procuration, il faut le demander devant un officier de police judiciaire et être présent face à lui. "Si ces faits sont avérés, ils sont inacceptables. Je n’admets pas que quiconque puisse enfreindre les règles et condamne sans réserve ces pratiques." a réagi Martine Vassal dans un communiqué. La candidate à la mairie de Marseille et présidente LR de la métropole d'Aix Marseille Provence affirme également qu'elle en tirera "le cas échéant toutes les conséquences" et qu'elle demande "à celles et ceux qui auraient pu y contribuer de se mettre en retrait de la campagne et de leurs mandats s’ils venaient à être élus.”

Avec AFP.