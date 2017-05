Marseille veut punir l'affichage sauvage pendant les législatives

La ville de Jean-Claude Gaudin rappelle à l'ordre les candidats et les menace de sanctions financières. La loi prévoit déja des amendes pour ceux n'utilisent les panneaux officiels. Elle est rarement appliquée.

Dans les prochains jours, tous les candidats aux législatives à Marseille vont recevoir un courrier de l'adjointe déléguée à l'Espace public. Marie Louise Lotta veut leur rappeler les règles de l'affichage pendant la campagne. Elle est prête à envoyer des amendes. "On verbalise déjà les associations, les Comités d’intérêt de Quartier et tous ceux qui font de l'affichage sauvage, dit-elle. Alors pourquoi pas les candidats aux elections ? Ce sont des citoyens comme les autres". L'amende devra se payer pour chaque affiche sauvage constatée. A Toulouse ou une telle mesure a déja été appliquée, le tarif est de 12 euros par affiche.

Mélanchon remotive les troupes de Mennucci

Dans la quatrième circonscription de Marseille, dans le centre ville, c'est surtout l'équipe de Patrick Mennucci qui s'est permis de coller des affiches sur des murs de bâtiments et des piles de ponts. Le député socialiste sortant reconnait que l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélanchon a remotivé ses troupes : "J'avais un peu de mal à trouver des gens pour coller, tout le monde avait le blues. Et là ça a donné du peps aux militants ! On a eu beaucoup de gens qui sont venus chercher des affiches. Et il y a peut-être eu des excés !"

Pour l'instant, le visage de Jean-Luc Mélanchon n’apparaît pas encore sur les panneaux électoraux officiels. Pas d'affichage sauvage non plus. A droite, la candidate des Républicains soutenue par le maire Jean-Claude Gaudin jure n'utiliser que les espaces officiels. "Vous trouverez peut-être une ou deux affiches sur des murs parce qu'on a qui disparaisse parfois, explique son directeur de campagne. Mais on dit bien à nos équipes de ne coller que sur les panneaux electoraux ou de libre expression".

Dans cette circonscription à Marseille, le mouvement La république en Marche" a investi Corinne Versini. Le dépot des candidatures sera cloturé le 19 mai.