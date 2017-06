Martial Maume, candidat du Front National en Creuse

Candidat pour la seconde fois à l'élection législative en Creuse, Martial Maume vise cette fois la qualification au second tour. En cinq ans, le Front National a réussi à s'implanter en dans le département, il réunit régulièrement plus de 20 % des voix aux élections.

Depuis qu'il en est devenu secrétaire départemental en 2011, le FN a réussi à s'implanter en Creuse. En 2012, lors de sa première candidature, Martial Maume était éliminé dès le premier tour des législatives : troisième avec seulement 7,65% des voix... Mais depuis, le Front National a réuni 22 % des suffrages aux européennes, près de 23% aux régionales et même 34% au second tour de la présidentielle il y a un mois.

Une dynamique nationale que Martial Maume a su accompagner au niveau local en ouvrant la première permanence de l'histoire du parti à Guéret il y a un an et en menant une campagne active auprès des électeurs sur les marchés. Employé dans les pompes funèbres à Boussac, âgé de 47 ans, il vise cette fois clairement la qualification au second tour malgré la défaite à la présidentielle et alors que le Limousin vote traditionnellement à gauche.

Un défi qui est de taille car même avec un bon score, tout dépendra du taux de participation : il faut terminer dans les deux premiers du premier tour ou réunir au moins 12,5% des électeurs inscrits pour se qualifier.