Martine Aubry, la maire socialiste de Lille (Nord), estime dans un communiqué que le Président de la République et le gouvernement sont "restés sourds aux revendications des Français" après la présentation du projet de réforme des retraites.

Martine Aubry réagit au projet de réforme des retraites et n'est pas tendre

Lille, France

La maire de Lille Martine Aubry a réagi sévèrement ce mercredi soir dans un communiqué à l'annonce du projet de réforme des retraites dévoilé par le Premier ministre Edouard Philippe.

Martine Aubry estime en effet que "le Président de la République et son gouvernement sont restés sourds aux revendications des Français".

Selon la maire de Lille, candidate à un quatrième mandat l'an prochain, ce projet est injuste et inéquitable. "L'âge de départ à la retraite est repoussé de fait à 64 ans. L'âge légal n'est qu'une fiction" [...] et "tout le monde devra travailler plus longtemps".

"Le gouvernement fait peser sur les nouvelles générations le prix de sa réforme" estime encore Martine Aubry pour qui les jeunes doivent déjà faire face à de nombreuses difficultés en "termes d'accès à l'emploi, au logement, ou à la formation".