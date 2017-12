Martine Aubry se représentera-t-elle en 2020 à la mairie de Lille ?

C'est LA question qui agite le microcosme politique nordiste. Elue sous le beffroi depuis 2001, Martine Aubry rempilera-t-elle pour un 4e mandat en 2020 ? Un sondage élogieux publié ce week-end pourrait l'y encourager.

Des affiches en ville, des réunions publiques dans les quartiers, Martine Aubry est en ce moment en plein dans son bilan de mi-mandat. L'occasion de vanter les réalisations municipales et sa bonne gestion de la ville. Mais la socialiste reste pour l'instant très mystérieuse quant à ses intentions pour les municipales de 2020. Elle devrait préciser ses intentions ce mercredi matin au micro de France Bleu Nord à 7h50.

Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP : 'C'est le miracle lillois" Copier

En tout cas un sondage IFOP publié ce week-end dans la Voix du Nord pourrait l'inciter à se représenter. Sondage très élogieux, un quasi-plébiscite. Au point que l'institut de sondage parle de "miracle lillois" car Martine Aubry reste populaire et appréciée ce qui est rare après 16 ans de mandat. Dans le détail, 75 % des 700 personnes interrogées trouvent l'action de la mairie bonne ou excellente, c'est 3 points de plus que le même sondage réalisé en 2006. 58 % des lillois se disent satisfaits de Martine Aubry, la maire de Lille est qualifiée de compétente, dynamique et efficace.

Evidémment tout n'est pas rose dans ce sondage, la saleté, les impôts locaux et le nouveau plan de circulation sont critiqués. Enfin, il y a un paradoxe, celui d'une Martine Aubry très appréciée et en même temps, seul 1 électeur sur 3 souhaite qu'elle se représente en 2020 pour un 4e mandat.

Jean-René Lecerf, principal opposant de droite : "Les deux handicaps de Martine Aubry" Copier

Ce qui fait dire au principal opposant de droite que Martine Aubry n'est pas forcément en situation de se représenter. Pour Jean-René Lecerf, la maire de Lille a deux handicaps : son âge (elle aura 70 ans en 2020) et sa solitude, illustrée par le départ d'un de ses anciens fidèles Gilles Pargneaux. Selon Jean-René Lecerf, il y a un "boulevard" pour l'opposition en 2020, et pour lui le candidat idéal se nomme...Gérald Darmanin, le ministre ex-maire de Tourcoing.