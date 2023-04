Martine Froger, dissidente PS, a été élue députée de la 1ère circonscription de l'Ariège

La gauche a gagné ce dimanche les élections législatives partielles en Ariège, mais elle est plus divisée que jamais. Martine Froger a été élue députée de la première circonscription de l'Ariège (Foix, Lavelanet et Ax-les-Thermes) battant Bénédicte Taurine. Ce dimanche, les électeurs étaient appelés à choisir leur députée après l'annulation de l'élection du 19 juin dernier par le Conseil constitutionnel suite à un problème de bulletins de vote.

ⓘ Publicité

Division à gauche

Cette élection a pris des allures de duel fratricide à gauche entre Bénédicte Taurine, la sortante insoumise investie par l'alliance de la NUPES (dont le PS national), qui a rassemblé 39,81% des voix au second tour ce dimanche, et Martine Froger, dissidente suspendue du PS et soutenue par la présidente de Région Carole Delga, qui a recueilli de son côté 60,19% des voix. Et c'est donc finalement Martine Froger qui l'a emportée.

Le PS national, via la voix d'Olivier Faure, avait appelé Martine Froger à se désister au profit de la candidate de la NUPES. À l'inverse, Nicolas Mayer-Rossignol, premier secrétaire délégué du PS, avait apporté son soutien à la candidate dissidente, Martine Froger.

Arrivée en cinquième position dimanche dernier, la candidate Renaissance avait annoncé qu'elle soutenait Martine Froger. Selon Bénédicte Taurine, ce report des voix a permis à Martine Froger de l'emporter.

Abstention record

Ce n'est pas une surprise, mais l'abstention est très forte pour cette élection législative partielle. Seuls 37,87% des inscrits se sont déplacés, soit 62,13 % d'abstention. En juin 2022, ce chiffre s'élevait à 46,98% au premier tour.