Municipales : Martine Vassal appelle au rassemblement avant les Municipales sans déclarer sa candidature à Marseille

Marseille, France

Invitée de France Bleu Provence matin, Martine Vassal qui reste chez LR a appelé au rassemblement de la droite, du centre et d'En marche avant les élections municipales à Marseille, sans pour autant faire acte de candidature. "Nous sommes à un tournant que nous avons raté plusieurs fois. 50% des électeurs se sont prononcés pour les extrêmes. Et ce résultat a été confirmé par le scrutin des élections européennes" a insisté la présidente LR de la métropole Aix-Marseille qui veut "éviter" que "le Rassemblement national" prenne plusieurs institutions. "S'ils prennent la ville de Marseille, ils prendront la métropole"a prévenu Martine Vassal qui prédit de "la violence et les uns contre les autres". "Marseille, j'y suis née. Je l'ai dans le sang. Et je veux que ça réussisse" a déclaré Martine Vassal sans dire si elle était candidate en 2020.

"Individuellement personne ne réussira" (Martine Vassal)

Pour Martine Vassal, les élections ne ne sont plus "une question de personne" et "individuellement personne ne réussira" a-t-elle insisté alors que le président de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône, le sénateur Bruno Gilles est candidat LR aux élections municipales à Marseille. Martine Vassal a également répondu à Saïd Ahamada candidat à la candidature En marche pour ces élections. "Les citoyens ne veulent plus qu'on se distribue les postes avant. Il faut dépasser les parties. Il faut rassembler en écoutant les Marseillais qui veulent bien respirer, bien se déplacer, bien vivre sur ce territoire" a expliqué la présidente de la métropole Aix-Marseille qui dit attendre que "le gouvernement se positionne sur la fusion entre le département et la métropole".

"Stéphane Ravier est un donneur de leçon" (Martine Vassal)

Alors que le sénateur RN Stéphane Ravier candidat aux élections municipales a affirmé dans la Provence ce jeudi que Martine Vassal devrait d'abord s'occuper de la pauvreté à Marseille, la présidente du département des Bouches-du-Rhône l'a qualifié de "donneur de leçon" et s'est étonné qu'"un sénateur qui fait les lois n'ait pas fait une seule loi sur la pauvreté contraitement à Bruno Gilles sur l'habitat indigne".