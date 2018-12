Martine Vassal annule un vote du conseil départemental sur une subvention d'1,8 million au cercle des nageurs

Marseille, France

Après le vote prévu ce vendredi 14 décembre de la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le département devait financer à hauteur de 80% les travaux de réhabilitation du cercle des nageurs de Marseille. Un projet de subvention qui a été révélé par le journal en ligne Marsactu. L'argent débloqué par la collectivité, 1,8 million d'euros, devait servir à entretenir les vestiaires et les sanitaires de ce club privé. Une somme qui a fait bondir l'opposition et qui a obligé la présidente LR du département, Martine Vassal, à annuler le vote.

Une subvention qui a suscité l'indignation de l'opposition

_"_Indécent quand on sait les conditions de logement déplorables de plus de 100 000 marseillais, plus de 1500 personnes délogées", a dénoncé la conseillère départementale EELV, Michèle Rubirola, sur son compte Twitter, en faisant allusion aux familles sinistrés depuis le drame de la rue d'Aubagne, le 5 novembre dernier. "Personne n'ira chercher, en France ou à l'étranger, le rayonnement de Marseille dans les vestiaires du cercle des nageurs par contre la médiocrité de nos équipements ne nous fera pas gagner en attractivité et en qualité de service public", a renchéri Samia Ghali, sénatrice PS des quartiers Nord de Marseille.

Martine Vassal s'est défendue dans un communiqué

Après avoir reculé et annulé le vote de la subvention, la présidente LR du département, Martine Vassal, a tenu à répondre à ses opposants. "Cette décision conclut un accord passé, dès 2014, par la majorité socialiste de l’époque et le Cercle des nageurs de Marseille [...] Je rappelle que la mise aux normes des installations du Cercle des nageurs de Marseille avait vocation à régler les problèmes de vétusté et à accueillir de nouvelles classes, en plus des centaines d’élèves qui le sont déjà, notamment issus de quartiers prioritaires", a détaillé l'élue.