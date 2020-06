"Martine Vassal est victime d'un système qui existe depuis des années" selon Maryse Joissains

Si certains politiques évitent à tout prix le sujet des suspicions de fraudes des procurations à Marseille, Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-Provence, elle, n'a pas peur d'en parler et d'évoquer un système. Selon elle, Martine Vassal en est aujourd'hui victime. Victime d'un système qui "existe depuis plusieurs années à Marseille" dit-elle.

"Martine Vassal est victime d'un système qui existe à Marseille. Un système qui fonctionne, il fonctionnait sous Defferre, il fonctionnait sous Gaudin. Je crois que c'est un système qui vit de lui-même et je pense que Martine Vassal en est la victime."

La maire LR d'Aix-en-Provence, candidate à sa propre succession, assure par ailleurs que dans sa ville, il n'y a pas de système même si elle reconnait ne pas tout maîtriser sur le sujet.

"J'en sais rien comment ça se passe les procurations, je ne m'en suis jamais occupée parce que ce sont des choses qu'il ne faut pas approcher. Nous donnons sur les sites toutes les informations, mais il n'y a pas de système. J'ai demandé à mon directeur de campagne de tout vérifier de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème."

Maryse Joissains qui n'est pas débarrassée de la justice. La cour de cassation a ordonné un troisième procès pour statuer sur le jugement qui a été prononcée : coupable de détournements de fonds et prise illégale d'intérêt. En cause, la promotion de son chauffeur, jugée non conforme sur le plan administratif, et l’embauche à la communauté de communes d’une collaboratrice en charge de la protection animale, domaine ne relevant pas des compétences de la collectivité.

Avec 30,28 % des suffrages recueillis au premier tour, Maryse Joissains affiche une confortable avance de 10 points sur sa rivale Anne-Laurence Petel (LREM), tête de liste "Aix au coeur" qui elle a récolté 20,45 % des voix. Le candidat d'union de la gauche Marc Pena complète le podium avec 15,88 % des suffrages pour la liste "Aix en Partage". Au premier tour, à peine quatre électeurs sur dix se sont déplacés aux urnes, l'un des taux d'abstention les plus forts en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.