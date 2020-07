Martine Vassal promet aux maires de changer le fonctionnement de la métropole

Sauf surprise de dernière minute, Martine Vassal devrait conserver la présidence de la métropole d'Aix-Marseille. Après avoir échoué à prendre la succession de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille, la présidence LR sortante a promis ce mercredi aux maires de droite de la métropole réunis à Pélissane d'assouplir le fonctionnement de cette institution.

"Certaines communes souhaitent récupérer des compétences, explique Martine Vassal. D'autres ne le souhaitent pas. Il faut être souple. Il faut aussi construire désormais une métropole de projets". En clair : la métropole devrait se concentrer sur cinq grands domaines : les transports, l'environnement, la recherche, l'aménagement du territoire et la stratégie économique.

La maire d'Aix menace encore de quitter la métropole

Cette liste des compétences stratégiques a été proposée par Maryse Joissains. "Il y aura ces cinq compétences, et c'est tout, prévient la maire LR d'Aix-en-Provence qui menace encore de retirer le pays d'Aix de la métropole. Il ne faut plus qu'il y ait de liens entre le reste et la métropole. Je veux aussi que l'Etat prenne en charge les déficits de la ville de Marseille. La métropole doit changer sinon on se tire".

Afin d'assurer la fidélité des maires de droite, Martine Vassal a donc du s'engager sur un retour à la proximité. "Je ne veux plus d'une métropole d'obstacle, explique Nicolas Isnard, le maire LR de Salon de Provence. Pendant le confinement, la métropole a refusé d'ouvrir les déchetteries. Les vieux frigos ont fini aux bords des routes. Moi je veux pouvoir ouvrir ma déchetterie quand je veux."