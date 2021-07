Martine Vassal réélue présidente du Département des Bouches-du-Rhône à la majorité absolue

Sans surprise, ce jeudi matin Martine Vassal a été réélue présidente du Conseil départemental. Avec 43 voix sur 58, elle obtient la majorité absolue dès le premier tour. Anthony Krehmeier, le candidat de l'union de gauche, écologiste et citoyenne, obtient 13 votes. 2 bulletins blancs.

"Je suis soulagée, ça y est, c'est fait", a déclaré Martine Vassal juste après son élection. "Jusqu'au dernier moment, il faut être précautionneux. Nous sommes élus pour 6 ans, nous allons pouvoir commencer à travailler". "Nous pouvons ensemble conjuger proximité, efficacité et équité. Nous en avons fait l'expérience au moment de la crise sanitaire, estime-t-elle. C'est une façon de prouver par l'action que nous pouvons faire société."

L'hémicycle de la nouvelle assemblée se compose ainsi : 34 sièges pour les conseillers départementaux de l'Union de la droite, du centre et des indépendants, 4 sièges pour des élus LREM ou divers droite, 6 pour des élus divers gauche, 12 pour des élus de l'union de la gauche écologiste et citoyenne et deux par des élus du Rassemblement national.