Marylise Léon va succéder officiellement à Laurent Berger à la tête de la CFDT

Elle devient la seconde femme à diriger le premier syndicat de France en termes d'adhérents. Marylise Léon va succéder ce mercredi à Laurent Berger à la tête de la CFDT. Cela se fera à l'issue d'une élection organisée au Zénith de Paris. La syndicaliste de 46 ans va monter en grade après avoir été numéro deux du syndicat depuis 2018. Retour sur le parcours de la Mancelle d'origine bretonne.

Elle a passé sa jeunesse au Mans

La syndicaliste de 46 ans est née et a grandi au Mans. Elle y a passé toute sa jeunesse, ponctuée par un passage par le lycée Montesquieu. Ses parents, d'origine finistérienne, sont installés en Bretagne. Son père, Jean-Jacques Léon, est actuellement maire de la commune de L'Hôpital-Camfrout (Finistère), entre Brest et Quimper. Auparavant, il était gestionnaire de réseau de transports collectifs. Après l'obtention d'un DESS qualité chimique et biologie des atmosphères en 2000, elle rentre à la CFDT trois ans plus tard dans la fédération chimie-énergie du syndicat. Elle gravit ensuite les échelons du premier syndicat de France jusqu'à devenir secrétaire générale adjointe en 2018, poste auquel elle sera réélue en 2022.

"Un côté poker face", "pugnace", "proche des gens"

Marylise Léon va prendre la tête de la CFDT pour "impulser un nouvel élan" au syndicat, disait son futur prédécesseur Laurent Berger, dans les colonnes du journal Le Monde . "Elle a une bonne aura dans la maison, elle a un savoir-être exceptionnel. C'est quelqu'un de bien, qui a du caractère, qui ne va pas se laisser bouffer tous les matins", poursuit celui qui va laisser son fauteuil de numéro un. Un trait de caractère sur lequel insistent ceux qui la côtoient au quotidien. Simon Duteil du syndicat Solidaires, parle d'une femme "pugnace" qui a une "vraie écoute". Un de ses compagnons de route cité par l'AFP évoque un "côte poker face. (...) Elle peut être très dure avec le sourire. Ça va être très dur pur Emmanuel Macron, elle ne va pas être facile à balader."

Même son de cloche du côté des politiques qu'elle aura à côtoyer. "Elle est dans la même veine que Laurent Berger, estime Gérard Larcher, le président du Sénat. À la fois très décidée, de l'écoute, une volonté réformatrice. (...) Je pense que c'est quelqu'un qui va compter, comme Laurent Berger a compté". Marylise Léon s'était exprimée sur les mois et les années à venir, notamment sur le dossier des réformes des retraites, le 1er mai dernier. "On est aujourd'hui dans une nouvelle période, où le gouvernement nous dit qu'il veut renouer le dialogue, aborder un certain nombre de sujets et pour la CFDT, il est clair qu'on ne fera pas la politique de la chaise vide ", arguait-elle sur France Inter. "Ça ne veut pas dire qu'on ira discuter à n'importe quelles conditions sur n'importe quel sujet", avait-elle ajouté.