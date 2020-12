"Maryse Joissains doit tirer les conséquences de sa condamnation et démissioner" (Anne-Laurence Petel, LREM)

Pour Anne-Laurence Petel, la condamnation de Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-Provence à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts est le signe que la municipalité doit changer. Que la maire doit quitter son fauteuil ainsi que ses adjoints.

Elle n'a pas dit la vérité aux aixois, elle a porté atteinte à la véracité et la sincérité du scrutin. Il faut donc que ses conseillers municipaux et ses adjoints démissionnent pour que l'ont ait enfin un scrutin et un vote honnêtes - Anne-Laurence Petel

Fin mai 2019, Maryse Joissains avait été condamnée par la cour d'appel de Montpellier à six mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité. Mais la Cour de cassation avait cassé cette condamnation, estimant que la cour d'appel de Montpellier avait commis une erreur en droit. Avec cette cassation Maryse Joissains a pu se présenter lors des dernières municipales et être réélue au mois de juin dernier. Et pour Anne-Laurence Petel cette dernière condamnation est la preuve que Maryse Joissains a menti.

En attendant, Maryse Joissains va se pourvoir en cassation, ce qui suspend donc l'arrêt rendu par la cour d'appel et la peine prononcée.

Nous allons attendre la décision de la cour de cassation. Mais à un moment donné il faut que les affaires, ça s'arrête non ? Le feuilleton judiciaire est un épilogue, et là l'épilogue est clair. Donc il faut tirer les conséquences de cet état de fait.

Lors du prochain conseil municipal, mercredi prochain Anne-Laurence Petel demandera en début de séance la démission de Maryse Joissains.