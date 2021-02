"Maryse Joissains est là presque tous les jours" assure le premier adjoint d'Aix-en-Provence

Elle est là, mais parfois elle n'est pas là. La situation est un peu floue à la tête de la ville d'Aix-en-Provence. Après avoir été absente plusieurs semaines au mois décembre et en ce début d'année en raison d'une grosse fatigue, Maryse Joissains est à nouveau convalescente. La maire annonce qu'elle souffre de troubles de la vue, de migraines ophtalmiques et qu'elle doit s'absenter, notamment pour le conseil municipal qui a lieu ce vendredi. C'est son premier adjoint, Gérard Bramoullé, qui va le présider, mais il assure que ce n'est pas lui qui gère toutes les affaires. La maire s'absente parfois seulement.

"Ce n'est pas une absence parce qu'elle est présente la plupart du temps, c'est simplement pour la protéger un peu, pour ne pas qu'elle soit dans des situations où elle ne puisse pas retrouver rapidement tous ses moyens." - Gérard Bramoullé

La maire continue donc de gérer certains dossiers, elle participe même à des réunions, dit son premier adjoint : "Elle est presque là tous les jours, on était l'autre jour dans une réunion de travail avec elle. Elle arrivait même à lire le journal, c'était assez étonnant". Il y a quelques semaines, lorsque Maryse Joissains n'était pas encore revenue aux affaires, l'élue de l'opposition Anne-Laurence Petel s'interrogeait sur l'absence de la maire et souhaitait savoir qui gérait la ville.

Mais pour le premier adjoint ce n'est pas un problème : "On est dans une équipe" dit-il. Elle a l'habitude de dire "entre Maryse et Gérard, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette", avant d'ajouter : "On a toujours travaillé ensemble. Quand l'un doit soutenir l'autre, il le fait, il n'y a aucun problème."