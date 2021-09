Maryse Joissains : "Je vais devoir prendre du repos"

L'ancienne maire d'Aix-en-Provence s'adresse aux habitants de la ville et du Pays d'Aix dans un courrier. Elle revient sur ses ennuis judiciaires et ses problèmes de santé qui vont l'éloigner quelques temps de la vie publique.

Maryse Joissains a choisi la voie du courrier pour s'adresser aux habitants d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix. "Je donnerai des explications quand je serai en état de tenir une conférence de presse", explique dès les premières lignes l'ancienne maire de la ville.

"Lorsque j’ai appris la décision ahurissante de la cour d’appel de Montpellier me concernant, j’ai eu un AVC le lendemain"- Maryse Joissains

Dans cette lettre, Maryse Joissains veut expliquer sa démission des fonctions de maire le 15 septembre dernier (avant l'élection de sa ville Sophie Joissains la semaine dernière NDLR). Virulente, elle revient sur les procédures judiciaires qui la concernent et affirme qu'elles sont la cause de ses problèmes de santé : "Lorsque j’ai appris la décision ahurissante de la cour d’appel de Montpellier me concernant, j’ai eu un AVC le lendemain qui m’a conduit 11 jours en soins intensifs à l’hôpital d’Aix en Provence. C’est une décision à l’évidence politique", écrit Maryse Joissains. L'ancienne maire d'Aix est en effet dans l'attente d'une décision de la cour de Cassation la concernant, pour un dossier de "prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics". En décembre 2020, Maryse Joissains avait été condamnée à huit mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité.

Une intervention chirurgicale "importante"

Sur son état de santé, Maryse Joissains explique que les choses ne s'arrangent pas : "J’ai subi hier -mercredi- une intervention chirurgicale importante qui s’est très bien passée avec une équipe chirurgicale et des soignants extraordinaires. Depuis 20 jours où j’y ai été admise, j’ai pu néanmoins me tenir au courant des problèmes les plus importants du territoire. Je vais devoir prendre du repos et ne pourrai malheureusement recevoir aucune visite ni fleurs. Seulement les petits mots d’amitié. Ils me sont chers."

L'ancienne maire d'Aix-en-Provence affirme toutefois qu'elle restera "au plus près du Pays d’Aix, avec "essentiellement le DGS du territoire, mon directeur de cabinet, les Maires que je remercie pour leurs témoignages de soutien durant cette période, celui d’Aix en particulier". Maryse Joissains est actuellement deuxième adjointe à la ville d'Aix-en-Provence..