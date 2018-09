Aix-en-Provence, France

Maryse Joissains, maire d'Aix-en-Provence était l'invité de France Bleu Provence, ce mercredi 5 septembre, elle salue la démission de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille qui n'est plus président de la Métropole Aix-Marseille-Provence. "Nos rapports n'étaient pas au beau fixe, mais je salue Jean-Claude qui m'a quand même appelé pour me prévenir".

Maryse Joissains ravie de la démission de Jean-Claude Gaudin

Jean-Claude a démissionné en partie à cause de Maryse Joissains qui n'a cessé de s'opposer au maire de Marseille sur la création de cette grande Métropole. " Il prend notre territoire, un territoire très bien géré et il trouve cela normal que nous arrivions à la rescousse pour payer les dettes qu'il a faites pendant des années, moi je ne trouve pas cela normal ", l'édile d'Aix-en-Provence qui est donc ravie de cette démission.

"Martine Vassal a un positionnement différent que celui de Jean-Claude, elle s’entend très très bien avec les territoires".

Maryse Joissains qui estime que Martine Vassal la présidente LR des Bouches-du-Rhône ferait une bonne présidente de la Métropole "c'est une question de méthode, elle a un positionnement différent de Jean-Claude, déjà elle est plus jeune et en plus elle est ouverte, elle s'entend très bien avec les territoires et les communes, je pense qu'il va y avoir un passage et vision différente" a t-elle déclaré sur France Bleu Provence.

La maire d'Aix-en-Provence ne sait pas encore si elle va se représenter 2020

Maryse Joissains qui a aussi déclaré sur France Bleu Provence : "Ecoutez, on ne sait pas pour l'instant, on ne sait même pas ce que vont donner les Européennes, je suis en forme psychologique et physique, donc je verrai cela avec mes équipes, je n'ai pas pris ma décision. A un moment je voulais je voulais y aller mais je pense avoir trouvé la relève, voilà j'attend l'année prochaine pour me positionner et l'annoncer au mois de juin".

Maryse Joissains a été condamnée à un an de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. La maire d'Aix-en-Provence a fait appel de cette décision.