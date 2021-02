Maryse Joissains une nouvelle absente au conseil municipal d'Aix-en-Provence

Maryse Joissains a besoin de se reposer. C'est ce qu'explique son entourage, confirmant que le maire d’Aix-en-Provence ne présidera ni le conseil du territoire du Pays d’Aix ce jeudi, ni le conseil municipal d’Aix, vendredi.

En décembre dernier, juste après sa condamnation par la cour d'appel de Montpellier à huit mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêts et détournement, Maryse Joissains a été victime de malaises et se disait très "fatiguée" à cause de "fortes migraines ophtalmiques",

Aujourd'hui, l'élue âgée de 78 ans souffrirait de troubles de la vue. Son entourage explique qu'elle veut éviter la fatigue que des réunions comme un conseil municipal peuvent entraîner. C'est son premier adjoint, Gérard Bramoullé qui va la remplacer pour présider le conseil municipal vendredi.