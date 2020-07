Marseille : Marion Bareille (LR) élue maire des 13e et 14e arrondissements (7ème secteur)

La candidate des Républicains Marion Bareille a été élue maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Deux semaines après le second tour des municipales, les maires des huit secteurs de Marseille étaient désignés ce dimanche. Jusqu'à maintenant, le 7ème secteur était dirigé par le Rassemblement National avec Sandrine d'Angio, maire depuis 2017, lorsque Stéphane Ravier a décidé de lui céder la place pour conserver son mandat de sénateur.

La salle était pleine à craquer pour l'installation du conseil d'arrondissements. Des dizaines d'habitants du 7ème secteur attendaient à l’extérieur, en suivant le vote derrière les fenêtres ouvertes. © Radio France - Elisa Montagnat

Lors de l'installation du conseil d'arrondissement ce dimanche, Stéphane Ravier a quitté la salle avec ses élus, avant que Marion Bareille ne nomme ses adjoints. Le maire déchu du Rassemblement National n'a pas non plus voulu participer au vote, lui et ses élus ont préféré s'abstenir et l'ont dit avant le scrutin (comme lors de l'élection de Michèle Rubirola à la mairie centrale). Pas de suspense donc : la candidate des Républicains Marion Bareille a été élue dès le premier tour du scrutin à la majorité absolue.

Stéphane Ravier prend la parole pour dire que lui et ses élus Rassemblement National ne prendront pas part au vote. Huées dans la salle. © Radio France - Elisa Montagnat

Marion Bareille remplace David Galtier, ancien Inspecteur Général des Armées et de la Gendarmerie. C'est lui qui a remporté cette élection il y a deux semaines avec 50,98% des voix, contre 49,02% pour Stéphane Ravier. Mais David Galtier a été élu vice-président de la Métropole jeudi, il a donc cédé sa place à sa colistière, deuxième sur la liste. C'est la maire de Marseille Michèle Rubirola qui a remis l'écharpe de maire à Marion Bareille.

David Galtier (à droite), vainqueur de l'élection, a laissé sa place à Marion Bareille (deuxième sur la liste LR) car il a été élu vice-président de la Métropole jeudi. © Radio France - Elisa Montagnat

Marion Bareille, pratiquement inconnue en politique, a grandi dans le quartier Saint-Jérôme à Marseille. Elle s'est ensuite engagée dans une carrière bancaire à Paris, avant de revenir s’installer à Marseille. À l’extérieur de la mairie du 7ème secteur ce dimanche, des dizaines de manifestants célébraient le départ du Rassemblement National. Stéphane Ravier devient donc conseiller municipal d'opposition pour les six années à venir dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille.