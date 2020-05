Masques : un ex-collaborateur d'Olivier Véran, puis d'Emilie Chalas impliqué dans une polémique

Le journal Mediapart a publié ce samedi 9 mai un article mettant en cause Tewfik Derbal, un ancien collaborateur parlementaire du ministre de la Santé Olivier Véran, lorsque celui-ci était député de l'Isère. Ces révélations montrent que l'attaché parlementaire a voulu bénéficier d'une commission d'apporteur d'affaires lors de l'achat de masques FFP2, en pleine pénurie de protections.

L'histoire rapportée par Mediapart commence début mars, lorsqu'une société française d'import-export avec la Chine propose de vendre des millions de masques FFP2 qu'elle a en stock à l'Etat français.

Un homme d'affaire mandaté par cette société entre en contact avec Tewfik Derbal mi-mars et ce dernier réclame rapidement une commission d'apporteur d'affaires. Autrement dit, il souhaite toucher 2% du prix sur chaque masque vendu. Mediapart apporte des preuves des échanges entre les deux hommes via des captures d'écran et souligne un manque de déontologie de part du collaborateur parlementaire et un problème de conflit d'intérêt puisque "Tewfik Derbal a usé de sa fonction et de son accès à son député, devenu ministre un mois plus tôt, pour tenter de négocier une commande de masques publique, en se ménageant au passage une commission d’intermédiaire", écrit l'auteure de l'article.

Finalement, la transaction ne sera jamais conclue et les masques jamais commandés. Mais l’ancien assistant d'Olivier Véran, devenu collaborateur d’Emilie Chalas, députée LREM et candidate à la mairie de Grenoble, a finalement démissionné de son nouveau poste après avoir été contacté par Mediapart.

De son côté, Emilie Chalas dit dans un communiqué tout ignorer de cette affaire, jusqu'à ce qu'elle soit, elle aussi, contactée par Mediapart. "Monsieur Tewfik Derbal a pris ses fonctions à mes côtés, en qualité de collaborateur parlementaire, le 1er avril dernier. Je condamne avec la plus grande fermeté ces faits et comportements qui sont contraires aux valeurs qui fondent mon engagement politique au service de mes concitoyens. Ces faits me heurtent, l’intention me heurte", écrit la députée iséroise.