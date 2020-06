Masques, visières, gel : tout est mis en oeuvre pour sécuriser le 2nd tour des municipales dans le Calvados

81 700 électeurs sont appelés à voter ce dimanche dans le Calvados pour le 2nd tour des municipales. 124 bureaux de vote sont déployés dans 59 communes. La préfecture a distribué gel, masques et visières pour que tout se déroule dans le cadre du protocole sanitaire. Et elle donne quelques conseils.

Le second tour des élections municipales, c'est ce dimanche 28 juin 2020. Après un taux de participation historiquement bas de 44% au premier tour dans le Calvados, la préfecture espère une mobilisation plus forte des électeurs pour le second tour. Sur les 500 000 électeurs inscrits le 15 mars, seules 81 700 personnes sont appelées à retourner aux urnes. La préfecture du Calvados assure qu'elle a pris toutes les mesures pour la sécurité sanitaire soit garantie.

Dans le Calvados, on revote dans 59 communes

La préfecture a fourni 60 000 masques chirurgicaux, 230 litres de gel hydroalcoolique et 1600 visières aux 59 communes où on doit voter. Il en est restait 63 à l'issue du premier tour, mais dans quatre d’entre elles, Cardonville, Soignolles, La Boissière et Sainte-Marie-Outre-l'Eau, neuf à dix conseillers municipaux ont été élus le 15 mars, et sans candidature supplémentaire depuis, les conseils municipaux sont réputés élus.

Pas plus de trois électeurs simultanément dans le bureau de vote

Pour les 59 autres donc, gestes barrières et mesures de protection vont s’appliquer dans les 124 bureaux de vote.. "Ne venez pas tous en même temps en fin de matinée ou en fin de journée, demande le préfet du Calvados Philippe Court, il n’y aura de toute façon pas plus de trois électeurs simultanément dans un bureau". Il est également recommandé de venir masqué et avec son propre stylo pour l’émargement. "Il est très important de se déplacer pour ce second tour, insiste Olivier Paz, président de l'Union amicale des maires du Calvados, cette élection va décider de l'administration des communes pour les années à venir."

15 tests positifs au Covid ces 15 derniers jours dans le Calvados

Le préfet rappelle enfin qu’au plan sanitaire, si la Normandie est classée rouge au niveau national, c’est en raison de clusters en Seine Maritime. Dans le Calvados, le taux d’incidence c’est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants sur les 15 derniers jours ce taux est de 1%.