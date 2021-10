Massacre du 17 octobre 1961 : "Ce jour-là, Paris ville lumière est devenue ville de sang"

Ce 17 octobre 1961, 30.000 algériens manifestent à Paris pour dénoncer le couvre-feu imposé par le préfet Maurice Papon aux "Français musulmans d'Algérie". La manifestation est violemment réprimée par la police. Le bilan officiel évoque seulement trois morts et une soixantaine de blessés, alors que des historiens avancent plutôt le nombre de 200 voire 300 victimes, certaines tuées par balles ou jetées dans la Seine.

Marcher pour "défendre nos libertés"

De nombreuses associations demandent la reconnaissance officielle de cette répression comme "crime d'État". C'est ce que souhaite aussi Djamila Amrane. Cette habitante de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) avait 27 ans, ce 17 octobre. Membre du FLN (Front de libération nationale), elle décide elle aussi de marcher ce jour-là pour défendre sa liberté. "Cet ordre de monsieur Papon était ignoble, invraisemblable et je savais qu'il fallait que je lutte contre ça".

Scène de chaos

La jeune femme part de Saint-Denis, où elle vivait à l'époque, avec son dernier enfant, un bébé de deux mois, dans les bras. "On partait pacifiquement, dans l'insouciance. Je n'étais pas la seule. D'autres femmes du quartier avaient leur enfant avec elles. Certaines avaient même mis leur tenue du dimanche". Ensemble, elles montent dans le métro, direction Paris. Mais à la sortie du métro Bonne-Nouvelle, c'est une scène de chaos à laquelle assiste Djamila. "On a vu la police partout, avec des matraques, des gens qui étaient déjà allongés par terre, plein de sang, et la première question que posaient ces policiers c'était : 'est-ce que vous savez nager ?".

Djamila parvient à se sauver et à se réfugier chez une "dame française" qui lui ouvre sa porte. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Son jeune cousin, qu'elle considérait comme un frère, n'est jamais revenu ce jour-là. "Je pense qu'il a du être jeté dans la Seine, parce qu'il était chétif et il avait très peur de l'eau, il ne savait pas nager".

Témoigner contre l'oubli

Pendant des années, Djamila Amrane est incapable de parler de cette journée à ses proches. Mais aujourd'hui, à 87 ans, en parler est presque devenu un besoin, un devoir "pour ne pas qu'on oublie cette date". Présidente d'honneur de l'association AFRICA à La Courneuve, elle milite pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité. "Sans colère, sans haine, sans esprit de vengeance", dit-elle.

"Ce jour-là, Paris qu'on dit ville lumière est devenue ville de sang et d'horreur et j'aimerais que cette date soit reconnue comme d'autres dates l'ont été". Ce dimanche, elle participera à l'hommage aux victimes organisé par la ville de Saint-Ouen, avec la pose d'une plaque prévue sur les quais de la Seine.

Emmanuel Macron assistera aux commémorations à Colombes

Ce samedi 16 octobre, Emmanuel Macron lui assistera à la commémoration prévu à Colombes, au pied du pont de Bezons. "C'est la première fois qu'un chef de l'État français participe à une cérémonie en hommage aux victimes", souligne l'Élysée. Le président déposera une gerbe sur les quais de la Seine, respectera une minute de silence et s'entretiendra avec les familles des victimes, mais il ne devrait pas prononcer de discours. À l'issue de la cérémonie, en revanche, un texte sera diffusé "sous forme de communiqué qui indiquera de manière précise ce qui sera le sens et la portée de cette reconnaissance", assure l'Elysée.