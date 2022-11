Mathieu Coënt, élu maire de Saint-André-des-Eaux dans un scrutin marqué par l'abstention

Plus de la moitié des électeurs de Saint-André-des-Eaux ne sont pas allés aux urnes. Une abstention qui marque l’élection de Mathieu Coënt comme nouveau maire, ce dimanche, après un scénario digne d’un thriller politique. "Nous allons devoir en tenir compte pour ce demi-mandat", confie le nouveau premier édile, tout sourire. Ce dernier a récolté 55,26% des voix, contre 44,74% pour l'ancienne première adjointe, Sylvie Goslin.

Démissions en série

"Le report de voix nous a aidé, je veux remercier ceux qui nous ont fait confiance, s'étonne Mathieu Coënt. Maintenant, nous allons tourner la page de ces querelles et des ambitions personnelles." C'est la maire sortante qui avait appelé à voter pour la liste de cet élu d'opposition, Pour un avenir durable, après son éviction au premier tour.

La ville a été marquée par de nombreuses démissions au conseil municipal, responsables de cette élection anticipée. © Radio France - Hélène Roussel

Cette élection a été lancée suite à une série de démissions dans le conseil municipal . C'est une situation inédite, décrite comme une "trahison" à l’époque par la maire sortante, Catherine Lungart, éliminée dès le premier tour de cette nouvelle élection.

L'avenir sous le signe de "l'apaisement"

Finalement, c’est donc l'opposition qui a réussi à reprendre le siège de premier édile. Un conseil municipal à refaire, et au programme une confiance à regagner auprès des électeurs, absents en grande majorité de ce scrutin.

"On a porté un projet sincère et réaliste, affirme Mathieu Coënt. Nous voulons apaiser, rassembler et agir pour tout le monde, j'ai aussi un mot pour la maire sortante, nous n'avons pas été pas d’accord sur tout, mais on partage les mêmes de valeurs, et nous sommes animés par les besoins des habitants." Le nouveau maire annonce vouloir recevoir la perdante de l'éléction, Sylvie Goslin, dans la semaine, afin de travailler sur une "gouvernance partagée", toujours dans cette logique d'éviter un nouveau scénario de tensions au conseil municipal.