Mathieu Klein rencontre le maire ukrainien de Lviv pour montrer la solidarité des Nancéiens

Parce que la guerre en Ukraine est loin d'être terminée, le maire de Nancy Mathieu Klein veut témoigner à son homologue ukrainien de Lviv "sa solidarité sur le temps long". L'élu lorrain va rencontrer mardi 7 juin Andriy Sadovy, le maire de cette ville, située à l'ouest de l'Ukraine. Relativement épargnée depuis l'invasion russe le 24 février, Lviv a accueilli près de 300.000 déplacés de l'intérieur. Soit quasiment le double de sa population.

"Je veux notamment assurer au maire et à l'ensemble des autorités locales la solidarité de Nancy, notamment pour offrir un avenir à la jeunesse ukrainienne", a expliqué Mathieu Klein sur France Bleu Lorraine. Arrivé lundi dans la ville de Lublin, jumelée avec Nancy et située à la frontière avec l'Ukraine, le maire nancéien a rencontré des jeunes ressortissants ukrainiens sur place. "Ils veulent reconstruire leur pays. Mais pour reconstruire leur pays, il faut que dès à présent, nous les aidions à continuer leur scolarité, à poursuivre leurs études."

Aider les Ukrainiens à préparer la reconstruction

Mathieu Klein a salué l'élan de solidarité des Nancéiens depuis le début de la guerre, qui ne faiblit pas aujourd'hui selon l'élu. "Il est toujours aussi fort. Les familles continuent d'accueillir les réfugiés. Les associations continuent de se mobiliser. Il faut continuer à accueillir et nous accueillerons demain des jeunes, des élèves, des étudiants qui devront pouvoir continuer à se former, pour pouvoir, le moment venu, retourner chez eux, dans leur pays, dans leurs territoires, dans leur ville respective et participer à prendre en charge la reconstruction de leur pays." Avant de conclure : "la solidarité, c'est évidemment l'urgence humanitaire, politique et sociale de la guerre, mais c'est aussi le temps long de la reconstruction. Il faut d'ores et déjà le préparer, aider les Ukrainiens à le préparer".

La Meurthe-et-Moselle a déjà accueilli 1.500 ressortissants ukrainiens.