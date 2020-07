Mathieu Klein succède à André Rossinot à la métropole du Grand Nancy

Mathieu Klein a été élu à l’unanimité président de la métropole du Grand Nancy. Le maire socialiste de Nancy partage la gouvernance avec des maires de droite et entend travailler sur l'emploi et la gratuité des transports au plus vite.

C’est ce que l’on appelle faire l’unanimité : avec 74 voix sur 75, Mathieu Klein a été élu président de la métropole du Grand Nancy, ce vendredi 17 juillet. A 44 ans, le maire socialiste de Nancy succède à André Rossinot, 81 ans, qui a salué cette élection en prenant la parole et en remettant une écharpe tricolore au nouveau président.

Mathieu Klein se pose en rassembleur et partage la gouvernance avec des maires de droite dont François Werner, maire UDI de Villers-lès-Nancy, 1er vice-président.

Parmi les absences remarquées, celles des vices-présidentes avec seulement deux femmes sur 18 : Chaynesse Khirouni, conseillère de Nancy est troisième vice-présidente - entre Stéphane Hablot et Eric Pensalfini - et on retrouve Delphine Michel, également conseillère municipale de Nancy, 13ème vice-présidente. Mathieu Klein le regrette et fait remarquer que les 20 maires de la métropole sont tous des hommes.

Un nouveau président qui a exposé ses priorités pour les six ans à venir dans un discours consensuel dans la grande salle du centre des congrès Prouvé. Parmi les dossiers sur la table figure l’économie pour répondre à la crise sanitaire et économique mais aussi les transports avec un groupe de travail sur la gratuité des bus et la création d’un premier parking relais provisoire au Parc des expositions de Vandoeuvre avec une navette d’accès au centre-ville dès l’automne.

Le prochain conseil métropolitain se tiendra dès la semaine prochaine, le jeudi 23 juillet au siège de la métropole à 14h.