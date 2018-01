Corse, France

Deux heures de discussions

Gilles Simeoni, président de l’exécutif de Corse : « Nous avons réaffirmé les fondamentaux de notre démarche. Le gouvernement et notamment le premier ministre ont pris acte de nos demandes, nous avons insisté sur la nécessité d’une révision constitutionnelle qui prenne en compte la spécificité de la Corse. Sur tous ces points le gouvernement nous a répondu que la situation politique en Corse était totalement nouvelle et appelait des mesures politiques nouvelles, le gouvernement n’est pas allé plus loin, nous avons compris qu’il attendait surtout la prise de parole publique du Président de la République Emmanuel Macron au moment de sa visite en Corse. Ce n’est pas une visite pour rien puisque nous avons exposé directement nos positions, mais manifestement la volonté du Premier ministre n’était pas d’aller plus loin mais d’attendre que le Président de la République donne le ton lors de sa visite en Corse. »

Du concret

GS : « Nous attendons une révision constitutionnelle qui fasse référence à la spécificité de la Corse et permette ensuite d’aller le plus loin possible y compris dans la loi organique qui aura la charge d’expliciter et organiser les compétences qui pourraient être transférées à la collectivité de Corse. Nous avons aussi insisté sur des aspects précis, concrets :

Comment financer l’économie et les infrastructures après la fin du PEI en 2022 ?

Quel statut fiscal pour la Corse ?

Quelle politique pour la santé ?

Quel soutien pour les entreprises ?

Quelles politiques de l’emploi et du logement ?

Un tour d’horizon exhaustif… Il y a eu un certain nombre d’engagements de principes du gouvernement, notamment sur le PEI et les mesures techniques et financières d’accompagnement de la nouvelle collectivité. »

Une forme de déception

GS : « La visite d’Emmanuel Macron semble devoir être longue et donner lieu à une séquence politique en plus de la séquence mémorielle. C’est un point d’étape…la porte n’a pas été fermée concernant notre demande de reconnaissance de spécificité de la Corse courant 2018, mais le gouvernement n’est pas allé plus loin, cela peut représenter une forme de déception mais le dialogue initié ce soir doit se poursuivre dans les prochains jours… »

« Établir la confiance »

Jean-Guy Talamoni, président de l'assemblée de Corse : « Nous avons évoqué longuement la question des prisonniers politiques, du rapprochement, des demandes dans le cadre d’une loi d’amnistie, un rapprochement est tout à fait nécessaire comme signal donné à la société corse, une manière d’établir la confiance entre la société corse et le gouvernement.

Nous avons évoqué la question de la langue et les difficultés que nous rencontrons dans la pratique, notre demande de cooficialité n’est pas une position idéologique mais une position qui a vocation à résoudre un certain nombre de problèmes concrets liés au déclin des pratiques. Reste un désaccord très clair, nous attendons des réunions ultérieures avec le gouvernement.

_Ces discussions ont vocation à se prolonger selon une méthode et un calendrier que nous souhaitons resserré_…nous avons besoin d’avoir des signaux positifs, sans doute à l’occasion de la visite présidentielle un certain nombre de choses seront dites et de nature à faire en sorte que cette confiance s’installe ou bien la situation devra être évaluée au sein de notre majorité territoriale et plus largement l’ensemble des institutions. »