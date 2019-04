Matinale spéciale sur France Bleu Loire Océan avec Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes métropole

Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, est l'invitée de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin. L'élue, en studio de 7h45 à 8h30, reviendra sur les prochaines élections municipales ou encore les projets à venir pour la ville.

Quel avenir pour la ville de Nantes ? C'est ce qu'on va demander à Johanna Rolland, maire de la Cité des Ducs et présidente de la métropole. Elle sera dans le studio de France Bleu Loire Océan de 7h45 à 8h30 ce jeudi 4 avril. L'élue, qui va fêter ses 40 ans cette année, reviendra sur sa politique en matière de transports, de sécurité, d'aménagement du territoire... On l'interrogera également sur ses relations avec le FC Nantes, et son président Waldemar Kita, depuis l'abandon du projet de nouveau stade.

Il sera évidemment question des futures élections municipales qui se dérouleront l'an prochain. Quel sera le projet de Johanna Rolland, élue maire en 2014 ? Avec quelles alliances ? Lors des dernières élections présidentielles, la Socialiste a soutenu Benoît Hamon au premier tour, avant d'appeler à voter Emmanuel Macron au second tour.