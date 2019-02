Matthieu Orphelin quitte le groupe LREM : pour Jean-Christophe Lagarde (UDI), la majorité est en "difficulté"

Nantes, France

Au lendemain du départ du député du Maine-et-loire, Matthieu Orphelin, du groupe LREM, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'Union des Démocrates et Indépendants, estime que cela "témoigne des difficultés qui ne sont pas les premières dans la majorité". Invité de France Bleu Loire Océan ce jeudi matin, Jean-Christophe Lagarde, analyse ce départ par "les arbitrages politiques qui ne correspondent pas aux engagements".

Pour le président du parti centriste, ce départ dit "grosso modo, entre ce qu'on nous a dit avant l'élection et ce qu'on nous dit aujourd'hui, en terme d'ambitions environnementales, il n'y a pas de respect des engagements". La tête de liste UDI aux élections européennes estime que "l'ambition environnementale va beaucoup passer par le combat européen et on n'a jamais entendu le président de la République, avec ses homologues, chefs d'Etat, faire des propositions".

On ne va pas sauver le climat tout seul. L'Europe est un puissant levier et pour l'instant, personne ne l'a utilisé. Le chef de l'Etat n'a même pas posé ce sujet sur la table". - Jean Christophe Lagarde

