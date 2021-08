Mauléon : l'élection de deux conseillers municipaux annulée

La mairie de Mauléon perd deux de ses élus. Selon une information relevée par nos confrères du journal Sud Ouest, dans sa décision du 2 août dernier, le conseil d'état annule l'élection de deux conseillers municipaux, Jean-Patrice Bassano, adjoint aux finances et Clément Pottier, adjoint à la culture. C'est l'ancien maire de la commune Michel Etchebest qui avait saisi le tribunal administratif puis le conseil d'état pour dénoncer deux points bien spécifiques du scrutin de 2020. Dans un premier temps, il dénonce la diffusion d'un tract de l'équipe de Louis Labadot, le maire élu, avant le scrutin, et par ailleurs le fait que deux conseillers de sa liste n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de Mauléon l'année de leur élection.

"Honte à monsieur Etchebest"

Le conseil d'état n'a retenu que le deuxième aspect mais n'a pas invalidé l'élection totale. Le conseil d'état a néanmoins décidé d'annuler l'élection de deux adjoints parce qu'ils ne sont ni inscrits comme électeurs à Mauléon ni inscrits au rôle des contributions directes de la commune. "C'est dommage" regrette le maire Louis Labadot. "Du fait de l'entêtement de monsieur Etchebest à saisir le Conseil d'État, on prive Mauléon, honte à lui, de deux éléments compétents et qui étaient au service exclusif de la Cité". Louis Labadot qui se satisfait néanmoins que les autres points relevés par son opposant l'ancien maire Michel Etchebest n'ont pas été retenus par le conseil d'état. "Les autres demandes qui demandaient que je sois inéligible, il n'a pas eu gain de cause, l'annulation du 2ème tour, non plus, le tract qui aurait altéré la sincérité du scrutin n'a pas été retenu. A ce titre là donc il a perdu sur toute la ligne. Et puis, je vais le dire, c'est une victoire à la Pyrrhus qui n'honore pas celui qui a saisi le Conseil d'Etat".

Convaincre les suivants de la liste

Louis Labadot se réunit ce mercredi soir avec son équipe pour identifier qui remplacera Jean-Patrice Bassano aux finances et Clément Pottier à la culture. Le conseil d'état dans sa décision a nommé automatiquement les suivants de la liste Christine Lougarot et Stéphane Lambert à leur place. Le maire néanmoins veut en discuter avec son équipe. "À la proportionnelle, on sait très bien qu'on va pas être élus à 23 donc les 6 qui sont de delà des 17 premiers, ils se sont mis volontairement là pour ne pas être élus. Et là, aujourd'hui, on va leur demander d'être élu, la plupart n'ont pas envie. Les discussions vont être menées avec eux pour savoir s'ils veulent intégrer le Conseil".