Maurice Vincent claque la porte du PS de la Loire et parie sur un duo Valls-Macron

Maurice Vincent claque la porte du PS de la Loire. Le sénateur et ancien maire de Saint-Étienne a décidé de se mettre en congé de la fédération socialiste de la Loire. Il ne paiera pas sa cotisation cette année. Pour lui la fédération de la Loire "n'est plus démocratique..." et il vise Régis Juanico, le député et premier secrétaire accusé clairement de noyauter le parti.

Tout est lié aux primaires de la gauche dont le véritable lancement va avoir lieu ce jeudi soir 12 janvier avec le premier des TROIS débats. Pour Maurice Vincent, la fédération de la Loire "penche" trop vers le courant Hamon et ne laisse pas assez s'exprimer les autres mouvances et notamment la sienne lui qui s'assume Social-Libéral. En tout cas pour les primaires, il votera pour Manuel Valls. Son argument premier, c'est que c'est le seul à être vraiment compatible avec Emmanuel Macron.

"Il nous faudra trouver après la primaire la possibilité d’établir des jonctions avec le programme Macron. Le mieux à même c’est Manuel Valls. Seul, je ne suis pas certain qu’Emmanuel Macron puisse parvenir au deuxième tour. Il faudra bien rassembler. J’œuvre pour ce grand rassemblement."

— Maurice Vincent, sénateur PS de la Loire