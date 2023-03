Mauvaise gestion de la commune de Charvieu-Chavagneux : une enquête ouverte par le parquet de Vienne

Gérard Dézempte, le maire de Charvieu-Chavagneux en Nord-Isère a-t-il du soucis à se faire ? La Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes (CRC) a en effet publié le 21 février un rapport sévère sur la gestion de la ville nord-iséroise depuis 2015.

La gestion de la commune de Charvieu-Chavagneux en Nord-Isère pose question, au point que la CRC a alerté le tribunal de Vienne, bien avant de rendre son rapport public. France Bleu Isère apprend qu'à la suite de cette saisine, le parquet a ouvert une enquête contre X pour favoritisme, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics et recel de ces trois délits.

Des fonds de la mairie pour le parti de Gérard Dézempte

Pour Gérard Dézempte, maire depuis 1983 de la commune, "c'est politique". Le rapport est selon lui partial et truffé d'erreurs, qu'il souligne dans sa réponse écrite au rapport de la CRC . Au fil des pages, le contrôle revient sur la visite d'Eric Zemmour à Charvieu-Chavagneux en 2021. Le polémiste n'avait pas eu à payer la location de la salle.

La CRC le souligne mais pour le maire, ce n'est pas un problème car "la commune n'a pas participé au financement" de l'évènement. L'argent vient entre autres de son parti Ensemble pour la France . Le hic pour la CRC, c'est que des fonds de la mairie servent à cette formation politique. Cette critique est infondée, réplique l'élu dans sa réponse à la chambre.

Des écoles vétustes faute d'investissement

Le rapport aborde bien d'autres sujets. D'après la CRC, une adjointe a signé des mandats de paiement en-dehors des compétences de sa délégation, ce qui représente un risque de conflit d'intérêt.

Ce texte pointe aussi une série d'insuffisances, notamment vis-à-vis des différentes écoles de Charvieu-Chavagneux. D'après la chambre, malgré l'absence de dette, la mairie ne réalise pas d'investissement dans les écoles qui sont "peu entretenues, souvent vétustes" et non accessibles aux personnes en situation de handicap.

Ce manque d'investissement est pointé à plusieurs reprises, que cela soit pour les locaux de la police municipale, pas assez sécurisés -cela a été réglé depuis, assure le maire- ou l'équipement information de la ville. Dans sa réponse au rapport, Gérard Dézempte écrit avoir "la regrettable impression que la Chambre régionale des comptes semble reprocher à la commune de ne pas augmenter substantiellement les dépenses de fonctionnement, d'avoir une épargne de gestion trop importante, de ne pas avoir de dette, d'avoir des bases fiscales trop faibles."

"J'ai ma probité entière", assure Gérard Dézempte

Parmi les autres aspects marquants de ce rapport, il y a les problèmes dans la gestion des documents de la mairie (les archives ne sont pas conservées comme il le faudrait) ainsi que dans l'encadrement des équipes et certains recrutements. Là encore, Gérard Dézempte estime que la CRC va trop loin et rejette la faute sur deux anciens directeurs généraux des services, qui avaient selon lui des "carences de gestions."

Pour l'élu, il n'y a pas de problème aujourd'hui. "S'il y a une enquête, je n'ai aucune raison pour être inquiété", assure-t-il à France Bleu Isère. "J'ai ma probité entière."

Mais dans l'opposition, le rapport est jugé accablant. Il "montre l'incompétence et puis l'insincérité du maire et de l'ensemble de son système, dont font partie ses différents colistiers", estime le leader du groupe d'opposition depuis 2020, Mamadou Dissa. Il retient notamment les faits qui concernent l'adjointe "qui signe à tour de bras un certain nombre d'actes courants qui concernent également son époux et ses enfants." La porosité entre les fonds de la commune et ceux du parti de Gérard Dézempte relevée par la CRC lui "inspire une inquiétude et cette inquiétude-là, il appartient à M. Dézempte de l'expliquer davantage à la population".

Avec les quatre autres élus du groupe d'opposition, ils entendent s'ajouter à l'alerte de la chambre régionale des comptes et faire un signalement à la procureure de la République de Vienne.