Max Roustan, maire d'Alès, candidat à sa réélection

Alès, France

Max Roustan une nouvelle fois candidat à la maire d'Alès. À tout près de 75 ans, il les aura le 29 septembre prochain, il brigue pour la cinquième fois le fauteuil de maire de la capitale cévenole. En 1995, après un mandat d'adjoint, il remporte les municipales à l'issue d'une triangulaire. Il était alors député du Gard, élection remportée deux ans plus tôt à la surprise générale. Et depuis cette première élection au fauteuil de maire, il a toujours été réélu au premier tour, que ce soit en 2001, en 2008 et enfin en 2014, là avec plus de 54% des voix face à 4 autres listes.

Une candidature qui n'est pas une véritable surprise. En 2017, élu sénateur en septembre, il avait démissionné quelques jours plus tard au nom de la loi anti-cumul. Il avait alors expliqué dans sa lettre de démission remise au président du Sénat : "... après une longue réflexion, je ne puis me résoudre à quitter mes mandats locaux de maire et de président de la 29e agglomération française et surtout à trahir la confiance que les Alésiennes et les Alésiens ont mise en moi depuis plus de vingt ans."